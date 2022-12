Gazzetta.it: la Juve chiama subito Del Piero nel CdA

Dopo aver nominato il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero, per il club bianconero continua il lavoro di “ristrutturazione” della classe dirigenziale. Stando quanto riportato da gazzetta.it a firma di Fabiana Della Valle, il nuovo presidente è pronto a offrire la carica di vice presidente del nuovo CdA ad Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero in questo momento è a Doha, dove fa il commentatore del Mondiale per Bein Sport. E, in diretta tv, ha così commentato la notizia del terremoto in casa Juve: “Non so quale sia il piano, nessuno mi ha chiamato ma conosco molto bene la società. Ho ancora una casa a Torino…”. Una telefonata che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Foto: Instagram Del Piero