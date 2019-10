Gazidis: “Visione di Elliot chiara ma audace, prenderemo altri Higuain”

Intervenuto all’Assemblea degli Azionisti, l’AD del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato importanti dichiarazioni sul presente e sul futuro rossonero, a partire da quali siano i piani di Elliot per il club: “La visione del fondo è chiara e audace, per riportare il Milan in alto e non metterci 10-15 anni per farlo. So che manca ancora tanta strada da fare, ci vorrà tempo e sarà difficile”.

Parole importanti per Maldini e Boban: “Abbiamo preso degli uomini che amano questi colori, nell’ottica di ampliare la visione sportiva. Loro due stanno lavorando e facendo bene, ma ci vuole del tempo”.

Sulle strategie di calciomercato: “E’ stato doloroso rimanere fuori dall’Europa, ma bisogna migliorare la squadra e tenere sotto controllo i costi, abbiamo una strategia chiara: ovvero investire nei giovani. Come per esempio Bennacer, Leao, Piatek e Hernandez, non significa che non investiremo nei leader di esperienza come con Higuain e lo faremo di nuovo se ci sarà l’occasione giusta”.

Foto: Milan TV