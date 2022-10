Gazidis: “Superlega creata male, ma va colmato il divario dei ricavi tra Champions ed Europa League”

Nella lunga intervista concessa a ESPN, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis è tornato anche sulle tematiche relative alla Superlega: “L’enorme spesa che stiamo vedendo nel calcio sta creando molta tensione nel sistema. Sta rendendo il calcio meno competitivo, anche se è il miglior calcio che abbiamo mai visto. È uno spettacolo meraviglioso ma ci sono sempre meno squadre che sono in grado di competere finanziariamente a quel livello. Ovviamente la crescita della Premier League è l’epicentro. Gli investimenti del PSG hanno introdotto un altro elemento e al di fuori della Premier League ci saranno sempre Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Il calcio italiano invece è rimasto indietro. L’unico club nell’ultimo decennio che è stato in grado di essere competitivo perché ha investito in un nuovo stadio e ha fatto le cose bene è la Juventus. Ma se il calcio diventa solo una questione di soldi lo trovo scoraggiante. Deve esserci spazio anche per le idee e non solo per i soldi. Deve esserci un posto anche per i sogni e per nuove storie. Stiamo lottando per trovarlo. La Super League è stata creata male, ma è un’espressione di questa tensione tra club. La Premier League è la Super League e il resto d’Europa sta cercando di trovare un modo per avere un futuro vivace. Sono 15 anni che sostengo di colmare il divario tra i ricavi di Champions League ed Europa League. Dovrebbe essere ridotto. Ciò che va di pari passo con questo è un efficace controllo dei costi. Il FFP è il primo tentativo. È stato in qualche modo efficace, in realtà, per la maggior parte del calcio. Ma non ha controllato alcune spese estreme“.

Foto; Milan TV