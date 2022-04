Gazidis sulle nuove regole per la sostenibilità del calcio europeo: “Speriamo che saranno applicate con forza”

Ivan Gazidis, Amministratore Delegato del Milan, ha presentato ai microfoni di Reuters la posizione dei rossoneri in merito al “Regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria”, che prenderà il posto del Fair Play Finanziario: “Speriamo che, dopo il periodo di transizione dal sistema precedente, le nuove regole saranno applicate con forza per garantire che possano aiutare a guidarci verso questa ambizione.

Come club, la nostra strategia ha la sostenibilità finanziaria al suo centro e stiamo già prendendo provvedimenti per garantire che saremo in piena conformità con le nuove regole. I confronti con la UEFA? Siamo fiduciosi di un esito positivo di queste discussioni dati i significativi progressi che abbiamo fatto con la nostra svolta sportiva e finanziaria grazie al sostegno della nostra proprietà e il duro lavoro del nostro team di gestione.

Il fallimento della Super League ha dimostrato che l’unico modo per farlo con successo è creare un ambiente aperto e costruttivo basato sulla trasparenza, il dialogo e la fiducia“.

Foto: Twitter Milan