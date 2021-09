Gazidis: “Per lo stadio noi siamo pronti. Superlega? Non era la risposta giusta alla crisi del calcio”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette dove si è soffermato anche sul tema relativo al nuovo stadio: “Noi siamo pronti. Prima lo facciamo, prima Milano avrà non solo uno stadio a livello mondiale, ma due squadre a livello mondiale. Sarà importante anche per la città: la gente verrà a Milano e sarà uno dei posti che vorrà visitare, come il Duomo”. Poi sulla Superlega: “Se la crisi del calcio è reale la Superlega non era la risposta giusta, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, Uefa, Fifa, perché la crisi non è passata e non è tempo per nessuno di dichiarare vittoria. La questione della governance è fondamentale: bisogna ricordare che tutto si basa sui club”.

Foto: Twitter Milan