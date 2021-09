Gazidis: “Oggi non si può vincere solo con campioni già affermati. Fair Play finanziario? Lo accetto ma le regole devono essere uguali per tutti”

Ivan Gazidis, ad del Milan, nel corso di un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera, si è soffermato sul progetto dei rossoneri: “Do molto credito alla leadership di Pioli, un uomo curioso, che segue come il calcio si evolve, ma anche alla fame dei giocatori. Il calcio è anche un gioco mentale. Nessuno può pensare oggi di vincere solo con campioni già affermati. Credo che il calcio italiano sia un po’ conservatore, come quello inglese 10 anni fa, deve guardare non solo avanti ma anche fuori, ci sono idee interessanti in giro. Però qualcosa sta cambiando, la Nazionale lo dimostra. Fair Play finanziario? Il Milan a ottobre dovrà rispondere a una serie di domande sulla sua salute finanziaria. Quindi sì, il FFP esiste ancora. Noi che volevamo un progetto di calcio sostenibile siamo stati puniti con un anno di sospensione dalle Coppe. Io lo accetto ma le regole devono essere uguali per tutti. Lo sono? Bisogna chiederlo all’Uefa, c’è in gioco la sua credibilità”.

Foto: Twitter Milan