Gazidis: “Mi sentivo immortale. Il cancro mi ha reso più umano. Il ritorno a San Siro grande emozione”

Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, si racconta in una intervista a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport.

Diversi i temi toccati, tra cui la lotta al cancro alla gola.

Queste le sue parole: “Dal cancro ho imparato una lezione semplice: dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Mi sentivo immortale, ora so di essere vulnerabile. Il cancro mi ha reso più umano. Come sto ora? Bene, molto bene. Le cure hanno fatto l’effetto che ci aspettavamo e posso considerarmi fortunato, molto fortunato. È come se tornassi da un viaggio. Un lungo e tribolato viaggio nel quale ho imparato tanto”.

Il momento più difficile: “Ho avuto una reazione molto razionale. Pensavo. E adesso come lo racconto alla mia famiglia? Pensavo a come riorganizzare le relazioni e il lavoro. L’emozione più grande l’ho provata al rientro a San Siro dopo diversi mesi. Ho avuto un’accoglienza così calda e così inattesa che mi sono commosso. Ho sentito vicinanza vera. Ho capito quanto è grande il cuore dei tifosi rossoneri”.

Foto: Twitter Milan