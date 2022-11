I tifosi rossoneri omaggiano Gazidis a San Siro. Il dirigente si è presentato in mezzo al campo prima del fischio d’inizio per prendersi gli applausi della sua gente e ringraziando battendo le sue mani nel petto in segno di gratitudine. La curva del Milan è da sempre attaccata all’ormai ex dirigente ed ha ricambiato la dedizioni per la maglia di Ivan Gazidis con cori e striscioni.

Foto: Twitter Milan