Gazidis: “Il rinnovo di Tomori? E’ un giocatore su cui vorremmo costruire il futuro”

Ai microfoni della BBC ha parlato Ivan Gazidis che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro e gli obiettivi del Milan: “La storia del Milan è basata sui successi in Europa e questa è una parte importante del nostro DNA. Per questo, l’obiettivo è diventare più competitivi su quel fronte”. Riguardo il rinnovo di Tomori l’ad rossonero esclama: “Fikayo è stato straordinario in questa stagione, è assolutamente una colonna di questa squadra. È uno dei giocatori su cui vorremmo costruire la rosa del futuro, è stato fantastico sia fuori che dentro il campo”

Foto: Twitter Milan