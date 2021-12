Gazidis: “Il Milan si basa su tre regole basilari. La Serie A? Troppe interruzioni degli arbitri”

Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha parlato in merito al club rossonero, al progetto che è partito in questi anni.

Queste le sue parole a Sportweek: “Il Milan? E’ una creatura nata alcuni anni fa, praticamente nel corso della pandemia. I nostri valori sono l’inclusione, l’eleganza, e la capacità di guardare avanti, cioè la volontà di avere una prospettiva. Vorrei un Milan forte, che faccia emozionare e crei orgoglio in tutti i rossoneri”.

Gli obiettivi: “Sono quelli di riportare questo club dove merita, ovvero lottare per vincere tutto, come è sempre stato. Abbiamo iniziato un percorso, siamo tornati in Champions, stiamo lottando per il vertice, ma è solo l’inizio. Il Milan deve vincere sempre, come è sempre stato in passato”.

Sulla Serie A e l’arbitraggio: “In Italia il gioco ha troppe scuse, ci sono troppi interventi arbitrali. Il tempo effettivo è inferiore a quello di altre leghe”.

