Gazidis: “Il Milan è come Ibra, non ha limiti. E con Pioli sembra tutto più facile”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Ecco alcuni passaggi significativi: “Ibrahimovic sa cosa è necessario per sognare, cosa è necessario per raggiungere i sogni, perché lui sa che dietro ogni sogno c’è un lavoro duro. Per me è uguale. Il mio focus è il lavoro. Quando dormo sogno, ma quando sono sveglio lavoro. L’anno in cui iniziai l’avventura negli Stati Uniti la gente diceva che era impossibile creare una lega professionistica di calcio da quelle parti e poi si è visto com’è andata. Vedo delle analogie qui. Pioli è un uomo di una profondità straordinaria. E’ arrivato in un momento complicato, ciò che mi ha impressionato è che fa le cose in modo semplice, fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è”.

Foto: Zimbio