Gazidis: “Il club viene prima di tutto. Siamo solo all’inizio di un percorso. Pioli un grande esempio”

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Queste alcune delle sue parole: “Abbiamo vissuto una stagione speciale ed emozionante. Qui al Milan c’è un grande senso di unità che mi dà grande orgoglio. Questo dà al club una forza pazzesca. Che grande emozione il ritorno in Champions. Noi soffriamo come tutti i tifosi. È stato il risultato di un duro lavoro, meritavamo di tornare in Champions. È importante anche come l’abbiamo raggiunta, è un traguardo importante per tutti”.

Sul futuro: “Questo percorso è difficile, siamo solo all’inizio. Il club è sopra tutto, è sopra tutti gli interessi individuali. È fondamentale avere uno spirito di unità. Pioli? Per me Stefano è un grande esempio. Ha vissuto un periodo con grande pressioni, ma lui ha sempre pensato al bene del club. E’ un uomo molto profondo, mi ha sorpreso la sua passione, la fiducia nel gruppo e la sua vicinanza ad ogni giocatore. Abbiamo un gruppo forte, con giocatori forti, solo così di può avere successo. Servono giocatori di qualità, abbiamo un team fuori dal campo molto moderno che sta facendo un lavoro fantastico. Paolo Maldini è un punto di riferimento sia tecnico sia quando pensiamo ai valori del club. I tifosi possono avere fiducia in questa squadra”.

Foto: Milan Tv