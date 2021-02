Gazidis: “Ibra è l’eccezione a tutte le regole. Sogno di far parte del ritorno in alto del Milan”

Ivan Gazidis, ad del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport che andrà in onda questa sera. Ecco una breve anticipazione: “Mi sento milanese e sono arrivato al Milan perché il mio sogno è quello di far parte del ritorno in alto di questo club. Vorrei un Milan moderno e progressista, siamo all’inizio di un percorso.

Ibrahimovic è l’eccezione a tutte le regole, sempre Stefano Pioli è un uomo intelligente e profondo. L’unità di squadra è fondamentale. Io mi sento un tifoso del Milan”.