Gazidis: “Ibra? Deve capire lui il suo fisico come cambia, anno dopo anno. Razzismo? Va combattuto con forza”

Nel corso dell’intervista alla CNN, il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato anche del tema del razzismo e del futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “Il razzismo? Quando ci sono episodi razzisti all’interno del nostro stadio, ci devono essere delle sanzioni efficaci. Alla fine sono i club che devono affrontare queste situazioni, perché non c’è nessun altro in grado di attuare questo cambiamento sul campo. Devo dire però che nel complesso, se guardiamo agli ultimi 2, 3 decenni, il calcio è stata un’incredibile forza positiva”.

Su Ibrahimovic: “Zlatan è consapevole che ogni anno che passa ha bisogno di adattare il suo fisico e fare evolvere il suo gioco per continuare a essere importante e performante allo stesso livello. Quando lo deciderà, spero possa giocare la sua ultima partita qui al Milan. Abbiamo una storia speciale con lui. Ha davvero restituito qualcosa a tutti, alla squadra e, in modo particolare, a tutti i giovani talenti che stanno crescendo in questo club”.

Foto: Twitter Milan