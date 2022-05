Gazidis: “E’ una grande gioia, il lavoro è stato ripagato. Maldini? E’ stato importante e lo sarà in futuro”

Ivan Gazidis, Ceo del Milan, ha parlato a Sky dopo il successo contro il Sassuolo e la vittoria dello scudetto.

Queste le sue parole: “Questa vittoria significa qualcosa di più. Non solo per il cosa ma anche per il come. Ci sono voglia, unità e umiltà, con questo tutto è possibile. E’ la vittoria più bella per me”.

Il merito: “E’ nato in tanti momenti. E’ merito di Ibra? Sì. Di Maldini? Sì. E’ un lavoro di squadra. E’ la cosa più importante. E dico anche i tifosi: ci hanno spinto avanti nei momenti difficili, dopo tanti anni questo club aveva bisogno di un momento così”.

Su Maldini: “E’ una storia bella, bellissima. Paolo non è una bandiera, è un dirigente serio che lavora duramente per questo club. Per queste ragioni ho sempre creduto in Paolo, dall’inizio. E’ un’importante parte del club, non solo del passato ma anche del futuro”.

Foto: Twitter Milan