Gazidis: “Abbiamo riportato il Milan ad essere competitivo. Nel 2018 la situazione era grave”

Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato a La Repubblica in merito al progetto rossonero e a quanto fatto in questi anni per riportare il club al top in Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo ereditato una società con performance sportive deludenti e gravi difficoltà finanziarie. Abbiamo fatto scelte radicali, abbiamo ricostruito la società dalle fondamenta e l’abbiamo riportata a essere competitiva, in Italia e presto anche in Europa. Più importante ancora della strategia è il modo di fare le cose”.

Foto: twitter Milan