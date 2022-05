Gazidis: “Abbiamo fatto qualcosa di monumentale. Maldini? Ha impregnato i giocatori dei valori del Milan”

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato in una lunga intervista al quotidiano The Guardian. Queste le sue dichiarazioni. sulla vittoria dello scudetto: “Ci è voluto un po’ di tempo per realizzare. Sei subito in preda all’euforia e alla gioia, ma poi ti rendi conto che si tratta di un risultato monumentale non solo per quello che abbiamo fatto, ma anche per come lo abbiamo fatto, il che è molto diverso. Credo che sia la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo Scudetto e una delle più giovani d’Europa. Ha anche un’unità di intenti all’interno del club e con i tifosi. Arrivato a Milano, mi chiamavano “sudafricano”, che era come dire “non sa nulla di calcio”. Maldini? Ha impregnato i giocatori dei valori del Milan. Questa combinazione ha reso il progetto vincente, così come il fatto che abbiamo avuto il coraggio delle nostre convinzioni ad ogni passo. Si diceva: “Non si può costruire una squadra giovane come questa in Italia”. L’espressione che usano è “la maglia è pesante”. Significa che questo è il Milan e che si gioca a San Siro con tante aspettative sulle spalle. Come può un giovane fare una cosa del genere? Abbiamo fatto quasi tutto in un modo che ci dicevano essere impossibile in Italia. Futuro del club? Stanno discutendo. Non hanno cercato di vendere, ma sono venuti da loro. Ci sono due gruppi che amano e credono nel modo in cui è stato costruito il Milan moderno. Quindi, sia che Elliott rimanga, sia che subentri uno di questi gruppi, il progetto avrà continuità. Io sicuramente resterò nel prossimo futuro. Sento un vero senso di appartenenza e sono profondamente grato. Vogliamo tornare a essere competitivi a livello di Champions League”.

FOTO: MIlan Tv