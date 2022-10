Gaya rinnova con il Valencia: “Andare in un altro club e guadagnare più soldi non è una cosa che conta per me”

Dopo l’ufficializzazione del rinnovo, che certifica come Gaya sia una bandiera del Valencia, lo stesso terzino ha così parlato: “Ho sempre voluto giocare qui, sin dal primo momento. Poter andare in un altro club per guadagnare più soldi non è una cosa che conta per me, in questo momento della vita. Credo nel progetto, in tre anni abbiamo giocato due finali, la mia ambizione è far tornare il Valencia dove merita, nelle prime posizioni. Ci sono state offerte, non lo nego, ma nella mia testa c’è stata sempre l’idea di stare qui, di legarmi ancora al club”.

Foto: mundo deportivo