Gaya: “Molti pensano che il Valencia retrocederà il prossimo anno”

Josè Gaya, calciatore del Valencia, è stato intervistato da AS. Tra i tanti temi affrontati anche quello relativo allo scorso campionato: “Ci sono stati i momenti di disconnessione che sono stati i peggiori, in cui non siamo riusciti a invertire le dinamiche, un sacco di partite senza vincere, la striscia peggiore della storia del club. Partite in cui alla prima occasione l’avversario segnava. Mentalmente stavamo affondando. Non avevamo una squadra così cattiva per essere così in basso, ma siamo entrati ed è stato molto difficile uscirne. Ci sono molti tifosi che pensano che se il Valencia non è retrocesso l’anno scorso, lo farà nel prossimo o nell’altro. Rinnovo? Amo il Valencia, rinnoverei senza esitare”.

Foto: Instagram Gaya