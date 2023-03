Gayà: “L’addio di Gattuso ci ha sorpreso, non ce lo aspettavamo. Ho solo belle parole per lui”

Il capitano del Valencia, José Gayà, ha parlato dell’addio di Gennaro Gattuso al club in un’intervista rilasciata al programma radiofonico El Partidazo de COPE. Le parole del terzino spagnolo: “Addio Gattuso? Ci ha un po’ sorpreso perché è successo all’improvviso, non ce lo aspettavamo. Ho solo parole belle su Gattuso, si è comportato in modo fenomenale con me e con tutto il gruppo fin dal primo momento. È stato un peccato che sia andato via perché avevamo iniziato molto bene ed è stato dopo che non abbiamo vinto con quel modo di giocare. Quando non vinci la fiducia viene meno”.

Foto: Instagram Gattuso