Il baby-fenomeno spagnolo, Gavi, ha rilasciato un’ intervista a Marca. Di seguito le sue parole: “Sono duro in campo? Non ho paura di niente quando gioco nonostante l’età. Metto tutto me stesso e mi diverto. Non penso ad altro in partita. Semplicemente non concepisco il calcio in un’altra maniera.”

Foto: Twitter Fifa