Gavi, l’incubo è finito: un anno dopo l’infortunio torna ad allenarsi in gruppo

Gavi è finalmente tornato ad assaporare l’odore del terreno di gioco. Un anno dopo il gravissimo infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi da calcio per tutta la durata della scorsa stagione, il giovane talento del Barcellona torna ad allenarsi con il gruppo, tra i sorrisi dei suo compagni. Gavi sta già lavorando ad alta intensità e regge bene i carichi . A luglio ha iniziato a giocare con la palla e ha progredito seduta dopo seduta fino a riuscire a svolgere normalmente parte dell’allenamento mattutino, come raccontato dal quotidiano spagnolo SPORT. Il centrocampista si era infortunato il 19 novembre 2023, durante una partita con la Spagna contro la Georgia, riportando una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco laterale. Il gioiellino spagnolo sta bruciando le tappe per tornare disponibile il prima possibile. Si prevede un suo rientro, ovviamente parziale, ad ottobre.

Foto: Instagram Gavi