GAVI, IL NUOVO TALENTO MARCHIATO BARCELLONA CHE SEGUE LE ORME DI XAVI

Nel mezzo dei pessimi risultati raggiunti fin qui dal Barcellona di Koeman c’è un aspetto positivo per i tifosi catalani che coincide con la scoperta di Pablo Martín Páez Gavira, meglio conosciuto come Gavi. Cresciuto calcisticamente proprio tra le fila blaugrane, il centrocampista classe 2004 ha firmato ad appena 11 anni il primo tesseramento con il club catalano dopo aver segnato 96 gol nelle giovanili del Real Betis. Un percorso che gli ha permesso di anticipare di gran lunga i tempi e che nel 2020 lo ha portato a firmare il suo primo contratto professionistico passando direttamente dall’Under 17 all’U19 e disputando diverse gare con il Barcellona “B”. Il talento indiscutibile e il carisma da futuro campione hanno portato Koeman a decidere di aggregare Gavi alla prima squadra durante il precampionato di questa stagione, con l’esordio ufficiale in Liga avvenuto il 29 agosto contro il Getafe ad appena 17 anni. Da quel momento il tecnico olandese gli ha concesso altri minuti nelle partite successive, facendolo esordire pure in Champions contro il Bayern Monaco. Qualità tecniche che non sono passate inosservate nemmeno a Luis Enrique che ha deciso di convocarlo con la Nazionale maggiore per il match contro l’Italia di Nations League. Gavi rappresenta il futuro del Barça e non è un caso che la società si sia già mossa per blindarlo con un rinnovo fino al 2026. Con i tifosi blaugrana che si augurano possa seguire le orme del tanto paragonato Xavi.

FOTO: Instagram personale Gavi