Gavi: “Il Mondiale, un sogno anche solo partecipare”

Durante un’intervista rilasciato da Gavi per Tuttosport, il giovane centrocampista spagnolo ha trattato diversi punti, quali il Golden Boy, il prossimo Mondiale e anche del suo idolo Messi: “Messi è il miglior calciatore della storia e ancor oggi continua a dimostrarlo partita dopo partita. Per me è un idolo. Mondiale? Per me già essere lì è un sogno, vincerlo non riesco nemmeno ad immaginarlo però ritengo che il nostro gruppo sia molto buono, con tanta qualità e abbiamo molta fiducia in noi stessi. Magari poter far parte nella lista definitiva dei convocati del ct Luis Enrique perché c’è molta competizione. Golden Boy? Un onore averlo ricevuto, prima di me è stato vinto da campioni.”

Foto: Twitter Fifa