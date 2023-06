Gavi: “Il Barcellona ha una super squadra. Voglio vincere la Nations League con la Spagna”

L’asso del Barcellona, Gavi, ha parlato a Sport in merito alla stagione in blaugrana, al futuro e alla finale di Nations League con la Spagna.

Queste le sue parole: “Nessun problema per la lista in Liga. Sono già iscritto e molto contento di stare in questo club. Zubimendi sarà un ottimo sostituto di Busquets, stiamo rinnovando, ma il Barcellona è una super squadra, vogliamo vincere tanto in futuro, la Liga è solo l’inizio di un ciclo. È top. La nazionale è una famiglia. Non capivo quando dicevano che si creava una brutta atmosfera. Stiamo fino alla morte con De La Fuente e vogliamo vincere questa Nations League”.