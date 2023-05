Gavi: “Il Barcellona è il club dei miei sogni. Ho sempre voluto vincere con questi colori”

Il centrocampista del Barcellona, la stella nascente del calcio mondiale, Gavi, ha parlato ai microfoni di Movistar+ della possibilità di rimanere in blaugrana per diverse stagioni: “Sono tranquillo, lo sono anche i tifosi. Quando ero piccolo ho sempre voluto restare al Barça. E’ il club dei miei sogni, dico sempre. Vincere con questi colori è sempre stato il mio sogno, il mio obiettivo. Ora abbiamo vinto la Liga, ma puntiamo anche all’Europa per le prossine stagioni”.