GAVETTA, ESPLOSIVITÀ E VIZIO DEL GOL: BRAITHWAITE E IL SOGNO BARÇA

Il Barcellona, a mercato chiuso e grazie a un permesso ottenuto dalla Federcalcio spagnola, ha piazzato un nuovo colpo, si tratta di Martin Braithwaite. Il duttile esterno arriva per sostituire l’infortunato Ousmane Dembélé ed è stato pagato 18 milioni, cifra versata nelle casse del Leganes. Braithwaite nasce a Esbjerg, in Danimarca, il 5 giugno del 1991 da una famiglia di origini della Guyana. Sin dai primi tempi gioca a calcio per strada con i suoi coetanei, la passione cresce e di contemporaneamente anche il suo talento. Nel 2005 entra a far parte del Saedding Guldager IF, dopo due anni passa al Midtjylland e nel 2008 all’Esbjerg tornando praticamente a casa. Qui compie l’intera trafila all’interno del settore giovanile distinguendosi per esplosività, forza nelle gambe e dribbling ubriacanti. Le sue doti non passano inosservate e gli permettono, nel 2009, di poter debuttare in prima squadra in massima divisione danese.

Fino al 2013 disputa 89 incontri trovando per 17 volte la via della rete. Numeri interessanti per un esterno d’attacco che, inevitabilmente, finisce nel mirino di diversi club europei. A spuntarla è il Tolosa che sborsa circa 2 milioni di euro. In Ligue 1 l’impatto è dei migliori, la sua capacità di corsa, abbinata al vizio del gol, lo rende devastante in tutto il fronte offensivo del campo. Dopo 136 presenze e 35 marcature personali, nel 2017, viene acquistato dal Middlesbrough approdando in Inghilterra. Il Boro versa nelle casse dei transalpini 9 milioni di euro e il classe 1991 risponde solo in parte alle attese. Nel gennaio del 2018, infatti, viene girato in prestito al Bordeaux contribuendo attivamente alla qualificazione in Europa League dei girondini. Rientrato alla base, rimane e disputa la Championship fino al gennaio del 2019, mese in cui accetta la richiesta del Leganes. In Spagna Braithwaite rinasce completamente: in un anno esatto, contribuendo alla salvezza del club in Liga, sigla diversi gol pesanti diventando un titolare fisso. In questa stagione, in 27 gare, il nazionale danese ha firmato 8 centri. Pochi giorni fa, col mercato chiuso e in maniera del tutto inaspettata, si fa avanti il Barcellona che lo acquista a titolo definitivo: contratto fino al 30 giugno 2024 con clausola rescissoria da 300 milioni di euro. Ora Braithwaite, dopo tanta gavetta, realizza il proprio sogno: giocare (solo in Liga) con il Barça e lottare per vincere dei trofei al fianco di Messi.

Foto: Barcellona sito ufficiale