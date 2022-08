Gattuso: “Valencia mi ha riacceso. La Serie A ha perso appeal. Arthur? Mi piacerebbe ma non possiamo permettercelo”

Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla sua nuova esperienza in Spagna e anche del calciomercato.

Queste le sue parole: “Valencia mi ha riacceso, nel tunnel di Mestalla c’è una grande foto di Ranieri: mi piacerebbe stare qui un po’ di tempo e far qualcosa di buono. Ho sempre cercato di trasmettere qualcosa e un calcio propositivo. Questo è un torneo molto competitivo, calcio di altissimo livello. Denominatore comune: la cura della palla, qui la priorità è tecnica. Abbiamo problemi economici ma vorrei far bene. Peter Lim non mi ha ingannato, si tratta di difficoltà comuni a varie squadre”.

Sulla Serie A: “La Serie A ha perso appeal, i ragazzini sono stati focalizzati un po’ troppo sul fisico mentre in Spagna si pensa alla palla. Inter, Milan e Juventus favorite e poi c’è la Roma che ha fatto un bel mercato accendendo l’entusiasmo. Non so dire sinceramente chi vincerà lo scudetto”.

Sul mercato: “Arthur? Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere, e allora è inutile girarci attorno o fare promesse che non si possono mantenere. Bisogna lavorare, poi lavorare e poi continuare a lavorare per trovare la nostra identità”.

