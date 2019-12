Gattuso: “Testa alta, siamo una squadra fortissima. Possiamo uscire da questo momento”

Non solo De Laurentiis, anche Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato durante la consueta cena di Natale del club azzurro. Queste le sue dichiarazioni: “Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi”, ha chiuso Gattuso.

La cena di Natale della SSC Napoli, le parole dei protagonisti

Foto: Twitter ufficiale Napoli