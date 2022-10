Gattuso sull’errore di Mamardashvili: “Mi ha detto che gli dispiaceva. Io gli ho dato uno schiaffone”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, ha svelato un divertente retroscena dopo l’errore del suo portiere Giorgi Mamardashvili contro l’Elche: “Mamardashvili dopo la partita mi ha detto che gli dispiaceva per l’errore e io gli ho dato uno schiaffone. In tante partite ci ha salvati con buone parate. Gli errori nel calcio capitano, soprattutto alla sua età, e io ho massima fiducia in lui. Mi è rimasto impresso il suo: ‘Mi dispiace’. Io gli ho dato un colpo e mica mi dispiace (ride, ndr). Ho detto a Giorgi di dimenticarsi di questa parola”.

Foto: Instagram Gattuso