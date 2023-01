Gattuso sul crollo del Valencia: “Il primo responsabile sono io. Devo parlare con i giocatori per capire cosa sta succedendo”

L’allenatore del Valencia, l’italiano Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla partita di Coppa del Re persa in casa. I pipistrelli, al Mestalla, hanno perso per 1-3 contro l’Athletic Bilbao. Perso l’accesso alla semifinale della coppa nazionale, mentre in campionato la squadra è al dodicesimo posto con appena tre punti di vantaggio sulla zona calda della classifica. Le parole del tecnico: “Chiedo scusa alle 45.000 persone che erano al Mestalla perché la percezione della squadra era pessima. Abbiamo giocato con la paura. Quando una squadra gioca così, devo scusarmi e prendermi tutta la colpa. Se si gioca così un quarto di Coppa, il primo responsabile sono io. La squadra era spaventata, bisogna analizzare bene cosa sta succedendo perché è difficile parlare dopo una partita così. Devo parlare con i giocatori per capire cosa sta succedendo e perché ci abbattiamo alle prime difficoltà. Non cerco scuse. Nico si è infortunato e stiamo giocando con uno in meno e dobbiamo fare qualcosa a centrocampo. Sto aspettando da quattro settimane ma devo pensare a lavorare. La responsabilità è mia perché decido io chi gioca. È una questione di mentalità e paura. Con la partita di oggi abbiamo toccato il fondo ed è normale che i tifosi si arrabbino, L’Athletic ha meritato. La classifica non è buona ed è la verità. Non sono un mago, posso assicurare professionalità e niente di più. Posso lavorare 14 o 15 ore al giorno con il mio staff tecnico”.

Foto: Instagram Gattuso