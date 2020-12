Gattuso su Ibra: “Ad Abate ha fatto passare le pene dell’inferno. Può spaccare uno spogliatoio in due minuti”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato del suo ex compagno Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky, ripescando alcuni aneddoti di quando condividevano lo stesso spogliatoio: “Io non soffrivo la pressione perché ero più martello io di lui, e anzi tante volte gli ho detto che doveva stare zitto. Perché con qualcuno puoi alzare la voce in un certo modo, devi sapere con chi vai a parlare. Dicevo che doveva stare più calmo coi vari Abate e Antonini, non doveva distruggerli. A Ignazio Abate ha fatto passare le pene dell’inferno. In allenamento, se perde la partitella, può spaccare lo spogliatoio in due minuti“.

Foto: Twitter Napoli