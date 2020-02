Gattuso: “Sono contento per l’impegno che ci mette la squadra durante la settimana. Faccio i complimenti a Liverani, è giovane e preparato”

Alla vigilia del match contro il Lecce è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono contento di quello che si fa durante la settimana, per l’impegno che ci mette la squadra, per la quotidianità. Questa è una squadra che recepisce ogni stimolo e ha voglia di stare in campo. Il più grande lavoro fatto sin qui è stato quello di non perdere giocatori per infortunio, visto che abbiamo fatto tanto lavoro dal punto di vista fisico. Ogni giorno mi assicurano grande disponibilità e di questo sono felice. I complimenti vanno fatti a questi ragazzi qui. Dobbiamo giocare da squadra e per me significa correre a mille all’ora con una sola testa. I difensori devono accorciare la squadra, i centrocampisti devono metterci una pezza quando perdiamo palla e gli attaccanti devono muoversi sempre. Ma dobbiamo farlo con continuità, per 60-70-80 minuti.

Il Lecce? “Faccio i complimenti a Liverani, ha fatto già un miracolo con la Ternana: è giovane, preparato e molto furbo: in ogni stadio provano a giocare. Da anni sta facendo un gran lavoro. Sa di calcio e fa giocare bene le sue squadre. Per questo domani non dobbiamo perdere la testa ed essere bravi a tenere botta“.

Foto: Twitter ufficiale Napoli