Gattuso: “Sento grande responsabilità verso i tifosi. I giocatori sentono l’obbligo di dare il massimo”

L’Hajduk e Gennaro Gattuso stanno impressionando la Croazia con 8 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, imbattuti da 11 gare consecutive, Gattuso può solo che gioire dell’avventura fin qui intrapresa sulla panchina dell’Hajduk. Ieri si è anche imposto per 3-0 sul Mladost agli ottavi di Coppa di Croazia. Nel post partita, Gattuso ha così parlato: “Come ho già detto, non ci sono partite facili. Ho deciso di dare minuti a chi ultimamente ha giocato poco, ma non puoi semplicemente cambiare dieci giocatori in squadra. Non potevo fare molti cambiamenti. Non c’è una grande storia, andiamo avanti partita dopo partita. Era importante superare questa fase”, ha esordito.

Poi ha proseguito: “Spero che per Lučić non sia nulla di grave, domani sapremo di più, ma non sono preoccupato, non dovrebbero esserci problemi perché abbiamo Lovre e altri portieri”. Infine: “Abbiamo visto quanto sia complicato arrivare a Bjelovar, non si viaggia in meno di cinque ore, ma per i nostri tifosi non è un problema. Ci hanno sostenuto anche nelle Isole Fær Øer. Sento sempre una grande responsabilità nel guidare un club con una così ampia base di tifosi, e anche i giocatori sentono l’obbligo di dare il massimo in campo. Ringrazio di cuore i tifosi per il loro supporto e mi aspetto che continui così in tutte le parti della Croazia”, la chiosa. Foto: Instagram Hajduk Spalato