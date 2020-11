Gattuso: “Se qualcuno mi parla di Scudetto lo mando a quel paese, dobbiamo essere seri”

Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro il Bologna, ha commentato il risultato finale ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Il giochino dello scudetto o non scudetto non mi piace. Siamo una squadra di giovani ma forti, ma che può avere dei momenti di difficoltà. Dobbiamo stare sul pezzo e abbiamo ancora delle giornate no a tratti. Ci sono troppi professori. Devo fare un modulo, poi se perdo un altro ancora. Se qualcuno mi parla di Scudetto lo mando a quel paese… dobbiamo essere seri.”

Foto: twitter Napoli