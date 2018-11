Gattuso: “Salvini? Pensi ai problemi del Paese, non al Milan. Mi fa impazzire che…”

Intervenuto in conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha risposto alle critiche ricevute da Matteo Salvini (“Testardo, perché non ha fatto cambi?”): “Non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l’Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E’ già da tempo che dice queste cose, prima con Higuain oggi con i cambi. Io da italiano potrei dire tante cose a Salvini. I cambi non fatti? Se facci i cambi sbaglio a fare i cambi, fate pace col cercello anche voi. Volevo mettere Laxalt ma poi ho visto che la Lazio non ci creava problemi nel finale, volevo cambiare il meno possibile”.

Foto: Twitter ufficiale Milan