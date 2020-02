Gattuso: “Ringrazio la squadra e Ancelotti per avermi dato questa opportunità”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso – prima della sfida contro il Barcellona valida per gli ottavi di finale della Champions League – è intervenuto in conferenza stampa.

“Ringrazio la squadra e Ancelotti per avermi dato questa opportunità. Smanetto da due giorni, sono preoccupato perché con Setien sono tornati a giocare alla grande. Dobbiamo fare grande attenzione, soprattutto quando abbiamo noi palla perché il loro pressing è tornato ad essere asfissiante. Sarò soddisfatto se la squadra giocherà con la testa alta, senza paura. Voglio vedere una squadra viva, che rispetta l’avversario ma se la gioca fino alla fine. Su Messi ho letto di gabbia e non gabbia, ma non c’è solo lui. Insigne ha detto che in questo momento è il più grande giocatore in questo momento, ma per me lo è da tanti anni. Non solo per le sue qualità: mai una parola fuori posto, sempre perfetto. Oggi per me la cosa più brutta è dire a quei 3-4 giocatori che domani non verranno nemmeno in panchina, una squadra si tiene sul pezzo con la quotidianità, con la coerenza”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli