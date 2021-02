Gattuso: “Petagna tardi? Se si faceva male chi entrava, Bruno Giordano?”

Intervenuto nel post partita di Napoli-Atalanta, Gennaro Gattuso ha iniziato rispondendo ad una domanda relativa al tweet di De Laurentiis nel quale il presidente assicurava di non aver messo alla porta Giuntoli e se si aspettasse lo stesso trattamento: “La messa si fa una volta al giorno, io la messa l’ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori”.

Successivamente è passato ad analizzare la partita: “Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, ma siamo corti là davanti. Osimhen ha fatto bene quand’è entrato, Petagna anche, ma sicuramente si poteva fare meglio in fase offensiva”.

E a chi gli rinfaccia se sarebbe potuto entrare prima Petagna:“Si gioca ogni tre giorni, se si fa male Petagna che facciamo? Chiamiamo Bruno Giordano con la numero 10?”.

Foto: twitter Napoli