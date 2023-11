Gattuso: “Perderemo 5-6 giocatori con la Coppa d’Africa, serviranno rinforzi a gennaio”

Gennaro Gattuso ha quest’oggi apertamente chiesto rinforzi alla dirigenza dell’Olympique Marsiglia nella prossima finestra di calciomercato. “Durante la Coppa d’Africa – ha detto – perderemo 5-6 giocatori e di conseguenza la rosa si ridurrà a 18 giocatori, quindi ovviamente dovremo rinforzare la rosa. Non chiedo mai nomi specifici, ci sono persone più competenti che poi si occupano di calciomercato mentre io mi concentro sulla sfida di domani”.

Poi ha proseguito presentando la sfida di domani contro lo Strasburgo: “E’ una squadra molto giovane, con talento in attacco e allenata da un campione come Vieira. Servirà un grande Marsiglia perché loro vorranno fare risultato e quello è notoriamente un campo molto ostico. Bisognerà giocare una grande partita per ribaltare questa situazione in classifica e tornare a scalare posizioni. Niente panico, né frenesia, ma carattere e lucidità. Bisognerà lavorare sui dettagli che fanno la differenza”.

Foto: Twitter Marsiglia