Gattuso: “Peccato per la beffa finale. Ibra? Ci penseranno Leonardo e Maldini…”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari in casa della Lazio: “Peccato per la beffa finale. Guardiamo avanti e speriamo di recuperare qualche infortunato. Maldini e Leonardo? Posso dire solo che mi sono stati vicini nei momenti di difficoltà come tutti i giorni. Sono vicini ai giocatori, per me lavorare con Paolo e Leo è un motivo di crescita. Ci sono discussioni ma sono per il bene del Milan. Sono contento per quello che mi stanno dando e stanno dando ai ragazzi. Ibrahimovic? Vediamo, io penso che in questo momento dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare. È inutile pensarci ora. Ci sono Leonardo e Maldini che penseranno a queste cose. Io devo far giocare la squadra nel migliore dei modi. gli infortunati? Non mi aspetto notizie positive in settimane, verrà data la possibilità a chi ha avuto poco spazio. La squadra ha tirato fuori qualcosa in più. L’ho notato in settimana. È stato bello preparare la partita. Dobbiamo continuare così. Non serve fretta con gli infortuni, dobbiamo evitare ricadute”.

Foto: Twitter ufficiale Milan