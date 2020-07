Gattuso: “Partita buttata, ci siamo fatti gol da soli. Troppe chiacchiere invece di giocare”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta rimediata in casa dell’Atalanta: “Abbiamo commesso uno-due errori e abbiamo cominciato a chiacchierare invece di stare sul pezzo. Ce li siamo fatti da soli i due gol. Sono molto arrabbiato. L’Atalanta oggi ha fatto poco rispetto al solito, il primo gol ce lo siamo fatto da soli. Non mi è piaciuta la mentalità: troppe chiacchiere, dovevamo pensare a fare meglio. Ma la squadra ha fatto ciò che doveva negli altri frangenti. Non voglio cali di tensione, nemmeno a livello comportamentale. Dopo i due gol subiti la squadra ha pensato solo a lamentarsi invece di giocare. Sono arrabbiato perché avevamo la partita in mano e l’abbiamo buttata”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli