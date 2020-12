Gattuso non parla nel dopopartita: ha un problema all’occhio

Gennaro Gattuso non si è presentato ai microfoni per commentare la qualificazione del Napoli ai sedicesimi di Europa League. Con il pareggio ottenuto contro la Real Sociedad, gli azzurri hanno chiuso il girone al primo posto. il conseguente passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Al posto di Gattuso ha parlato il al suo vice Gigi Riccio che ha spiegato le ragioni dell’indisponibilità del tecnico: “Ha un problema all’occhio, con il quale convive da tempo. A volte succede come stasera, ma poi tornerà tutto nella norma“.

Foto: Twitter Napoli