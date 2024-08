Gattuso non fa sconti, Perisic fuori rosa dall’Hadjuk Spalato. Il giocatore si sfoga: “Parleremo dopo di cosa è successo”

Ivan Gattuso non fa sconti. Il tecnico calabrese, da un mese sulla panchina dell’Hadjuk Spalato, ha messo momentaneamente fuori rosa Ivan Perisic, una delle stelle della squadra, reduce da un grande passato.

Il motivo della scelta, sarebbe per motivi disciplinari.

Perisic, su Instagram ha spiegato un po’ la situazione, affermando come in settimana proverà a fare chiarezza.

Queste le sue parole: “Oggi è una partita importante e non ho alcuna intenzione di disturbare la pace dei ragazzi e del club attirando l’attenzione su di me. Buona fortuna a tutta la squadra. Potremo parlare di quello che è successo dopo”.

Foto: sito Hadjuk Spalato