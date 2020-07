Gattuso: “Nessun segreto, dobbiamo creare una mentalità vincente”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha così parlato: “Nessun segreto, alleno giocatori forti e bisogna ricordarglielo. Dopo la finale di Coppa Italia gli dissi che bisognava pedalare e avere una mentalità vincente. Insigne deve lavorare, deve provare a saltare l’uomo. Ha tecnica, se le gambe lo aiutano può fare sempre la differenza. Vuole giocare sempre, mi guarda storto se lo sostituisco, ma è molto intelligente, quando ci alleniamo capisce tutto al volo. Lozano? Deve giocare a campo aperto, ultimamente lo sto vedendo con tantissima voglia, gli sto dando delle chances, deve migliorare perché preferisce la palla lunga ma in questo momento è difficile per come vogliamo giocare. Siamo mancati a livello mentale quando c’era da fare il salto di qualità, Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Insigne dà una mano anche dietro, a livello europeo palleggiamo bene. Dobbiamo però sempre bene tutti quanti, a tanti questo non piace ma dobbiamo farcene una ragione.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli