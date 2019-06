Gattuso mai davvero in orbita Lazio. Priorità alla conferma (già decisa) di Simone Inzaghi

Non abbiamo speso mezza parole su Rino Gattuso alla Lazio. E neanche su Rino Gattuso alla Roma. Confermiamo quanto vi abbiamo detto la sera delle sue dimissioni al Milan, poi tramutate in risoluzione consensuale. Gattuso aveva deciso di prendere qualche giorno o settimana di riflessione, sapeva che sarebbe stato cercato da qualche società italiana, ma deve essere assolutamente convinto prima di accettare. Ieri pomeriggio lo hanno addirittura accostato con forza alla Lazio, cinque ore prima dell’accordo per la conferma di Simone Inzaghi, per noi – da sempre – la soluzione più probabile. L’accordo è stato raggiunto: prolungamento fino al 2021 da due milioni più bonus. L’evolversi dei fatti hanno portato proprio a quella direzione, presto gli annunci.

Foto: sito ufficiale Milan