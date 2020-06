Gattuso: “Lozano? Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento. Chi non se la sente…”

Durante l’intervista concessa ai microfoni Rai, Gennaro Gattuso ha parlato anche della situazione Lozano. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli: “Lozano? Chi è stanco, chi non se la sente, chi non è lucido di testa, per me può stare nello spogliatoio. Se perde un giorno non succede nulla. Sanno che chi scende in campo, quando fischio, voglio gente che va a mille all’ora, non permetto a nessuno di rovinare un allenamento”, le parole di Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli