Gattuso: “Le critiche? Viviamo in un mondo cattivo, di leoni da tastiera”

Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, ha parlato a l’Equipe sulla sua carriera.

Queste le sue parole: “Ancelotti è un tuttofare. Può mettersi in testa di fare di tutto ed è una cosa incredibile. Marcello Lippi non ti lasciava fare molto, ti faceva paura, o ti comportavi bene o non facevi parte della sua squadra. Ho avuto anche Walter Smith, avevo 17 anni, un allenatore di enorme gentilezza ed educazione che quando aveva i cinque minuti diventava il peggior criminale di Glasgow. Poi ho avuto anche Zaccheroni, un mostro di tattica che ti spiegava ogni dettaglio della partita ma che forse mancava di trasmettere motivazione”.

Gattuso e le critiche.”Non cambiamo il mondo. Viviamo in un mondo cattivo per colpa di quelli che chiamo i leoni da tastiera che spargono odio dietro uno schermo e che possono darti il benservito in dieci minuti. Devi avere grande forza nel credere in quello che fai”.

Foto: Twitter Marsiglia