Gattuso: “La messa una volta al giorno. Ora parliamo di calcio, altrimenti non se ne esce più”

Intervistato da Rai Sport al termine di Napoli-Atalanta, Gattuso ha risposto in questo modo alla domanda se si aspettasse anche lui come Giuntoli, un tweet da parte di Aurelio de Laurentiis: “La messa si fa una volta al giorno, io la messa l’ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori”, ha detto l’allenatore del Napoli che non è quindi voluto tornato sul suo sfogo di qualche giorno fa”.

Foto: sito ufficiale Napoli