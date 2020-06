Gattuso: “La dedico ai miei genitori e a mia sorella. Ospina non ha colpe sul gol”

Intervenuto ai microfoni di RAI Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato il passaggio del turno della sua squadra: “La dedico ai miei genitori e a mia sorella. Ospina non ha colpe sul gol. Abbiamo saputo soffrire dopo aver preso un gol da polli all’inizio. La squadra ha fatto bene e sono contento. Voglio ringraziare tutti per la vicinanza dopo la perdita di mia sorella. Siamo giovani ma possiamo toglierci tante soddisfazioni. Alcuni giocatori hanno dovuto stare a casa per alcune contratture in diversi momenti dell’annata, ci sono stati tanti problemi fisici. Insigne? Ho un rapporto molto buono con lui ma davvero con tutti. Avere cinque cambi ci aiuta molto perché ho una squadra forte. Rinnovo? Io lavoro con grande tranquillità. Non penso solo ai soldi, a me piace lavorare insieme a chi mi segue e mi stima. Il Napoli mi ha dato la possibilità di allenare giocatori forti; da parte mia c’è voglia di continuare, poi lo sapete a me si chiude la vena e sbrocco dopo alcuni anni e a fronte di questo i contratti non valgono, straccio tutto e vado a casa, devo migliorarlo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli