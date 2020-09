Gattuso: “Koulibaly? Spero rimanga con noi. A Lozano non ho regalato nulla”

Gennaro Gattuso, dopo il roboante 6-0 contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria degli azzurri. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Koulibaly? Spero non arrivino chiamate e che rimanga con noi, ci sta dando tanto. 6-0? E’ un risultato bugiardo perché se Zielinski non fa gol a inizio primo tempo onestamente avrei messo un altro centrocampista e sarei passato al 4-3-3. Abbiamo rischiato tanto. Noi dobbiamo pensare a migliorare, a far giocare i calciatori più forti e chi sta meglio. Bisogna lavorare in settimana e trovare equilibrio. Lozano? Non sto regalando nulla, l’anno scorso non stava bene mentalmente e fisicamente. Quando calcia adesso non cade a terra come i ragazzini. Osimhen? L’anno scorso chiedevamo alla punta centrale di venire a legare, quest’anno invece stiamo facendo qualcosa di diverso e lui quando attacca gli spazi può essere pericoloso. Pirlo? Oggi ho qualche capello bianco, ma sono ancora giovane. Mi auguro di affrontare Pirlo da allenatore ancora tante volte. Suona strano, perché nove anni fa eravamo entrambi protagonisti in campo. Nessuno scommetteva su di me. Adesso Andrea dovrà dimostrare, gli avevo detto che sarebbero stati cavoli suoi.”

Foto: Napoli twitter